Uomo di 55 anni trovato morto in piazza Giachery: indaga la polizia

Un cittadino ghanese senza dimora di 55 anni è stato trovato morto questa mattina in piazza Giachery. L'uomo era conosciuto da anni dai volontari delle associazioni che forniscono assistenza e pasti caldi ai clochard che vivono a Palermo.

Sono stati proprio i volontari a lanciare l’allarme. Pare che sul volto di Cristian, così si chiamava il 55enne, ci fosse un taglio. Non è stato stabilito se sia stato provocato nel corso di una colluttazione o invece causato da una caduta. La Procura intanto ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sull'episodio sta indagando la polizia.