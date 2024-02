I vicini non avevano sue notizie da giorni e così, preoccupati, hanno chiamato i vigili del fuoco che sono entrati in casa sua facendo la tragica scoperta. Un uomo di 68 anni è stato trovato morto stamattina all’interno della sua abitazione che si trova in fondo Cangemi, nel comune di Monreale.

Le squadre del 115, a seguito della segnalazione arrivata alla centrale operativa, hanno raggiunto l’appartamento e, dopo aver provato a bussare, hanno forzato uno degli ingressi. Una volta entrati in casa i vigili del fuoco hanno trovato il corpo dell’uomo che sarebbe deceduto circa una settimana prima.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monreale insieme al medico legale per effettuare l’ispezione del cadavere e stabilire le cause del decesso. I primi accertamenti non hanno evidenziato segni di violenza sul corpo né sono stati individuati segni di effrazione.