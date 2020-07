Un'iguana per le strade dello Zen, rettile recuperato e portato al Bioparco

Un’iguana in giro per le strade dello Zen. I carabinieri forestali hanno trovato questa mattina un rettile di sesso femminile di circa 4 anni, in una proprietà privata di via Egeria.

I militari del Centro anticrimine Palermo-nucleo Cites, hanno accertato che si trattava di una specie comune, inclusa nell’allegato B del regolamento Ce 338/97, tutelata dalla convenzione di Washington. L’esemplare - lungo circa un metro, sprovvisto di microchip e in buone condizioni di salute - era stato segnalato da un passante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo il sequestrato, l'animale è stato portato al Bioparco di Carini.