La fuga del cavallo e la telefonata al 112: animale ritrovato allo Zen e riconsegnato ai proprietari

Con il muso sarebbe riuscito ad aprire il cancelletto del suo box e ad allontanarsi ma alla fine è stato trovato all'alba allo Zen. La polizia ha rinvenuto e riconsegnato al suo proprietario Clint, un cavallo sauro fuggito forse ieri dall’Horsing club di via Faraone. Non un equino qualunque ma uno dei migliori della scuderia e anche di grande valore.

Le volanti dei commissariati San Lorenzo e Mondello, raccolta la segnalazione di smarrimento fatta dai gestori della scuderia, hanno avviato le ricerche in zona. Qualcuno poi ha contattato ieri sera la sala operativa della polizia riferendo di aver visto un gruppo di persone in sella ad alcuni scooter che trainavano un cavallo dalle parti di via Mazzola.

Le prime ricerche hanno dato esito negativo mentre alle prime luci dell’alba le pattuglie della questura sarebbero riuscite a trovare Clint in un terreno dalle parti di via Cesare Brandi. Sono in corso accertamenti per chiarire meglio i contorni della vicenda anche se, dai primi riscontri, non si tratterebbe di un caso di furto.

"E’ sicuramente scappato e avrà perso l’orientamento. Per fortuna è tornato da noi e non ci sono stati problemi", dice la presidente dell’Horsing club, Antonella Consiglio. Al di là della fuga del cavallo resta alta l'attenzione della questura per contrastare il fenomeno delle corse clandestine e tutto ciò che vi ruota attorno.