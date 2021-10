Trovato cadavere sulla spiaggia di Balestrate, l'ipotesi è che possa essere il velista scomparso

Il corpo senza vita è stato scoperto sul lungomare Felice D'Anna: il volto è sfigurato e addosso non aveva documenti. Gli investigatori pensano si possa trattare di Andrea Taormina, il 49enne partito con la sua barca da San Vito del quale non si hanno notizie da più di 10 giorni

Rinvenuto un cadavere sulla spiaggia di Balestrate. E' stato trovato questa mattina da un passante il corpo, in avanzato stato di decomposizione, di un uomo che sarebbe stato portato dalle onde sulla sabbia del lungomare Felice D'Anna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera che hanno recintato l’area per eseguire gli accertamenti. Stando alle prime informazioni l’uomo, viste le condizioni del cadavere, sarebbe morto da almeno 72 ore. Non aveva con sé documenti e, ad una prima ispezione, non è stato possibile identificarlo perché aveva il volto sfigurato.

Una delle prime ipotesi è che il corpo possa essere di Andrea Taormina, il velista di 49 anni scomparso durante tra traversata sulla sua barca a vela, Malandrina, che da San Vito avrebbe dovuto portarlo proprio a Balestrate. L'uomo era partito venerdì 24 e avrebbe dovuto attraccare nel giro di un paio di ore. La compagna, non vedendolo arrivare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha lanciato l'allarme ma di lui non si hanno notizie ormai da più di 10 giorni.