Monte Pellegrino, trovato cadavere in una scarpata vicino al santuario

Trovato un cadavere vicino al santuario di Santa Rosalia. La polizia ha individuato intorno alle 18 il corpo di un uomo nella scarpata che si trova non lontano dal belvedere. E' stato attivato il personale del soccorso alpino che, dopo quasi due ore e l'autorizzazione del pm, è riuscito a recuperare la salma poi affidata al medico legale per accertamenti.

A richiedere l'ausilio dei tecnici era stata la Questura nell'ambito delle ricerche di un giovane scomparso il cui telefono cellulare aveva agganciato una cella della zona. "Una squadra della stazione di Palermo - si legge in una nota - ha perlustrato l'area del belvedere e ha individuato il corpo nella scarpata, circa 20 metri sotto il piazzale".

Sono in corso le indagini per dare un nome alla vittima di quello che, stando alle prime impressoni degli investigatori, potrebbe essere un suicidio. Sino ad ora non è stato possibile identificare l'uomo che era finito in un punto particolarmente impervio. A complicare le operazioni di recupero, concluse intorno alle 19, anche il buio.