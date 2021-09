Velista disperso, continuano le ricerche in mare: trovati parabordi e tavole con segni di bruciatura

Le motovedette della guardia costiera e l'elicottero dell'Aeronautica stanno perlustrando da oltre 36 ore il golfo di Castellammare per trovare Andrea Taormina, il 49enne salpato da San Vito e diretto a Balestrate. Accertamenti per cercare di capire se il materiale ritrovato appartiene effettivamente alla sua barca

Ritrovati in mare dei parabordi e delle tavole in legno con alcuni segni di bruciatura che potrebbero provenire dall’imbarcazione scomparsa lungo la rotta San Vito-Balestrate. Proseguono le ricerche di Andrea Taormina (nella foto), l’esperto velista di 49 anni di cui non si hanno notizie da martedì sera. Dalla notte successiva le motovedette della guardia costiera e un elicottero dell’Aeronautica stanno perlustrando senza sosta il golfo di Castellammare.

Taormina era partito alle 18.30 di martedì dal porto di San Vito Lo Capo a bordo di una barca a vela, "Malandrina". Quella sera il mare, riferiscono altri velisti, era calmo e non c'erano forti correnti. Il piano di viaggio prevedeva di solcare il mare in direzione Balestrate alla velocità di 4 nodi. A due ore della partenza il telefono dell’uomo risultava irraggiungibile. A quel punto la compagna, preoccupata, ha lanciato l’allarme al numero d’emergenza 1530.

Dai primi riscontri eseguiti dalla guardia costiera sembrerebbe che non ci siano state collisioni con altre imbarcazioni. Al momento l’ipotesi più probabile è che a bordo della barca possa essere scoppiato un incendio che ne ha provocato l’affondamento. Sono in corso ulteriori esami per chiarire ogni oltre ragionevole dubbio se i parabordi e le tavole in legno arrivino proprio dalla barca di Taormina.

Tramite la radiostazione la guardia costiera ha lanciato un messaggio a tutte le navi e le imbarcazioni in transito nel golfo di Castellammare affinché segnalino ogni elemento utile per rintracciare Taormina. La speranza è che il velista sia riuscito a mettersi in salvo trovando rifugio in qualche insenatura in attesa dell'intervento dei soccorritori.