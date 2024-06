Trofeo delle Regioni di mototurismo: a settembre il tour della Sicilia per ammirare storia, arte e cultura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Co. Re. Sicilia inizia a scaldare i motori in vista del Trofeo delle Regioni di mototurismo. La sesta edizione dell'evento, infatti, è in programma dal 27 al 29 settembre ad Augusta (Siracusa). Nonostante sembri prematuro, la sezione regionale non vuole farsi impreparata ed è già all'opera per dare vita ad una manifestazione perfetta. Per fare ciò è stato sviluppato un iter formativo che coinvolgerà tutti i motoclub siciliani. Prima di scoprire tutti i dettagli del regolamento del trofeo, va ricordato che questo è promosso dalla commissione Turistica e Tempo Libero Fmi ed ha lo scopo di costruire una valida proposta di aggregazione e di intrattenimento attraverso il turismo e la cultura.

Il regolamento

Per partecipare ai tre giorni di evento è obbligatorio effettuare la pre-iscrizione, entro il 31 luglio, sul portale Sigma. Sarà possibile anche effettuare l'iscrizione al campo base, ossia al resort Mangia’s Brucoli di contrada Gisira, ma questa consentirà la partecipazione al solo programma del sabato sera. La quota per il programma completo è di 40 euro, mentre 20 euro per l'iscrizione in loco; inoltre, c'è anche la possibilità di pre-iscriversi alla versione ridotta versando 15 euro. Al termine delle iscrizioni verrà stilata una graduatoria di merito basata sulla presenza all'evento e sulle regioni attraversate per raggiungere la manifestazione (coefficente K).

Tutti i pre-iscritti riceveranno un gadget in memoria della manifestazione, un adesivo da esporre sulla moto e l'accesso all'area della "Serata delle Regioni". Questi riconoscimenti verranno assegnati anche a coloro che effettueranno l'iscrizione in loco ma la disponibilità dei gadget non è assicurata. In aggiutna a quanto scritto, i partecipanti al programma completo riceveranno anche una pettorina personalizzata, pubblicazioni turistiche della Sicilia, il programma dettagliato, l'accesso allo spettacolo del venerdì, tour con visite guidate e l'accesso ai buffet e aperitivi del sabato.

La "Serata delle Regioni" si svolgerà sabato 28, a partire dalle 20, al porto turistico Xifonio di Augusta. Qui, ogni regione offrirà i propri prodotti tipici ed il tutto sarà accompagnato da intrattenimento e animazione musicale. Domenica 29, invece, sarà il giorno della "Sfilata delle Regioni". In questo caso tutti i partecipanti si accoderanno al proprio motociclista capofila che porterà con sè il cartello della propria regione. Una volta terminato il percorso prestabilito si raggiungerà il luogo delle premiazioni. Queste saranno precedute da un corteo pedonale che raggrupperà tutti i partecipanti. Ricordiamo, infine, che tutti i partecipanti, tesserati Fmi, rappresenteranno il comitato regionale di appartenenza.

A lezione di mototurismo

Come detto in apertura, il Co.Re. Sicilia si sta dando parecchio da fare rendere la più importante manifestazione mototuristica dell'anno un evento speciale. Infatti, oltre ai già narrati corsi ITGF, la FMI ha promosso per l'occasione dei corsi specifici di mototurismo. Gli scorsi 25 e 26 aprile, infatti, si è tenuto a Palermo il primo di diversi incontri che toccheranno tutti i motoclub della nostra isola. Questo è stato dedicato ai soci delle province di Palermo e Messina che hanno sperimentato le nozioni e i consigli teorici, anche nella successiva fase pratica su strada, apprezzando l'efficacia del format del corso Gsa e l'utilità di imparare anche dopo migliaia di chilometri percorsi in moto.

A coordinare le attività il referente regionale di Educazione Stradale, già istruttore di tecniche di guida Fmi, Giovanni Fasitta affiancato dal direttore tecnico nazionale Enrico Garino e con la collaborazione degli istruttori Mario Casanova Borca, Vincenzo Mancini, Alessio Saliani ed Antonio Caracciolo.