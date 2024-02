Triplice omicidio ad Altavilla, Giovanna Rappa: "Il mondo evangelico è contro ogni forma di violenza e fanatismo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo tutti ancora sgomenti per quanto accaduto la scorsa domenica ad Altavilla Milicia. La fede cristiana, infatti, ci insegna ad amare il prossimo e a promuovere la vita sotto ogni aspetto ed è quello che quotidianamente anima il mio modo di operare, come donna e come consigliere comunale". Lo dichiara Giovanna Rappa, consigliere comunale di Palermo. "Così come ha voluto sottolineare la Federazione delle Chiese Pentecostali e tutto il mondo evangelico, del quale faccio parte, condanno fermamente il triplice omicidio e ne prendo le distanze. Ritengo, però, necessario chiarire che ciò che è avvenuto è lontano dal nostro modo di intendere la religione e dai nostri valori. Il mondo evangelico è contro ogni forma di violenza e, nonostante gli standard etici siano in alcuni casi estranei al mondo religioso dominante, non sfocia mai nel fanatismo. La storia di Altavilla Milicia, pertanto, non ha nulla a che vedere con il mondo evangelico", conclude Giovanna Rappa.