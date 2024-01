Disservizi all'ufficio Tributi, la Cgil attacca il Comune: "Mancanza di personale? Si stabilizzino i part time"

"Sono lacrime di coccodrillo, non rispettose della dignità dei lavoratori dell'ente. Il Comune ha tantissimi dipendenti in categoria B, che giornalmente svolgono mansioni superiori, e che dovrebbero tutti i requisiti per svolgere il compito di istruttore contabile e amministrativo ma vengono trattati come fantasmi.L'amministrazione comunale, nonostante i 30 anni di precariato, non utilizza le progressioni verticali perché da sempre ha bloccato il piano di assunzioni, che prevede una riserva del 50% per il personale interno.E ha continuato ad assumere attraverso le vie parallele Da tempo chiediamo di chiudere col passato, trasformando tutti i part time a 36 ore”.

Così Saverio Cipriano e Luigi D'Antona, rispettivamente responsabile enti locali e responsabile aziendale della Fp Cgil Palermo, intervengono sui ritardi dell'ufficio Tari del Comune e replicano alle dichiarazioni rilasciate a PalermoToday dal capo area del settore Tributi Maria Mandalà, che lamenta la mancanza di istruttori (categoria ex C) e di addetti allo sportello (categoria ex B) per il disbrigo delle pratiche.

"Ci spiace dirlo - aggiungono Cipriano e D'Antona - ma avevamo ragione: non è accettabile che in tutti gli uffici ci siano disservizi per i cittadini, che non sono imputabili ai dipendenti ma a un'amministrazione che posticipa il full time di tutti i dipendenti in categoria ex B al 2027 e non utilizza le risorse già stanziate per le progressioni verticali in deroga. Abbiamo più volte indicato la strada ma l'amministrazione mantiene lo stato di blocco e non stabilizzare a stipendio pieno il personale".