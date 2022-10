Tribunale, il Csm impugna la sentenza del Tar che aveva annullato la nomina di Balsamo

Il Plenum ha dato mandato all'avvocatura dello Stato di costituirsi in giudizio contro la decisione che aveva accolto l'istanza di Piergiorgio Morosini, secondo cui l'attuale presidente non avrebbe i requisiti per ricoprire la carica