Tribunale, paura nella notte: crolla una parte del palazzo ex Eas

Stanotte è crollata una parte del palazzo ex Eas, accanto al palazzo di giustizia, dove fino a qualche tempo fa c'erano gli uffici del tribunale del Lavoro, poi trasferiti - proprio per motivi di sicurezza - in via Orsini. Tutta l'area, che si trova tra il vecchio palazzo di giustizia e il nuovo - è stata transennata. Se fosse successo di giorno probabilmente ci sarebbe stata qualche vittima, visto che è una zona molto frequentata.