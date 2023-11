Il triathlon olimpico fa tappa a Palermo: strade chiuse da Mondello alla Favorita

Il triathlon olimpico fa tappa a Palermo e rivoluziona numerose strade, dalla Favorita a Mondello. In vista della manifestazione che si svolgerà domenica 12 novembre, l’ufficio Mobilità sostenibile e trasporto pubblico di massa del Comune ha appena emesso un'ordinanza (la numero 1450).

Il provvedimento dispone la limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta in occasione della manifestazione sportiva “Triathlon Olimpico Città di Palermo”. La gara che ha un ordine fisso - nuoto, ciclismo e corsa - si svolgerà nelle strade che vanno da Mondello alla zona della Favorita. Coinvolte importanti arterie come ad esempio piazza Valdesi, viale Margherita di Savoia e viale Diana.

La manifestazione programmata per domenica 12 novembre precede di sette giorni un altro importante evento sportivo, ovvero la maratona di Palermo, fissata per domenica 19 novembre e destinata anche questa a rivoluzionare la viabilità in città.

L'ordinanza con l'elenco delle strade chiuse