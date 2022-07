VIDEO | Lagalla contestato in via D'Amelio, le Agende rosse "proteggono" l'albero: "E' il nostro 'malvenuto'"

Poco prima delle 13 il sindaco è arrivato sul luogo della strage. Il muro rosso dei membri del Movimento gli ha dato le spalle: "Non ha preso mai posizione contro Cuffaro e Dell'Utri". Dopo alcuni minuti il primo cittadino è andato via senza avvicinarsi all'ulivo: "La Giunta? Spero che sia pronta in giornata, sarà un bel segnale"