Trentennale delle stragi, evento di commemorazione domenica 15 maggio al Teatro Politeama

In occasione del trentennale delle stragi, l’Inner Wheel Palermo Normanna e il Pool Antiviolenza e per la Legalità, presieduti da Angela Mattarella Fundarò, organizzano la manifestazione “Testimoni per sempre" nell'ambito delle iniziative promosse per ricordare le vittime del ’92 e non solo. La commemorazione, che vede al suo interno le testimonianze di svariati giornalisti e magistrati che furono vicini a Giovanni Falcone, sarà inoltre arricchita da diversi momenti artistici che offriranno un ricordo anche attraverso la musica, la danza e la recitazione. L’evento è patrocinato dalla polizia. L’ingresso è libero e fino ad esaurimento posti.