VIDEO | Gli psicologi fanno trenta, l'Ordine consegna una targa ai primi laureati siciliani

In occasone della Giornata mondiale della salute mentale l'Ordine regionale ha organizzato un evento, all'ex Real Fonderia Oretea, per celebrare il ruolo dello psicologo. Da lunedì 11 a venerdì 15 si terrà in diretta, sulla pagina Facebook "Oprs", il ciclo di incontri "Vie d'uscita, tra i desideri e il bisogno di riabitare i territori" su varie tematiche