Da Isola delle Femmine una corsa ogni 20 minuti, dopo le proteste arriva un treno straordinario

Piccoli passi verso la normalità per i pendolari della provincia. Dopo il caso sollevato da PalermoToday, adesso Trenitalia in accordo con la Regione siciliana aggiunge un treno straordinario nella tratta che va da Punta Raisi a Palermo. Da oggi infatti, dal lunedì al venerdì, ci sarà anche il treno straordinario 21706 che partirà da Isola delle Femmine alle ore 7.20.

Via via poi le varie fermate: Sferracavallo, Tommaso Natale, Cardillo, La Malfa, San Lorenzo, Francia, Notarbartolo, Lolli, Orleans, Vespri, Guadagna fino a raggiungere la stazione centrale alle 8.04. I pendolari lamentano da settimane il sovraffolamento delle linee - soprattutto tra Carini e Isola delle Femmine - e i continui ritardi del treno, nonostante Trenitalia e Regione non potendo modificare il contratto di servizio abbiano pensato a due fermate straordinarie per triplicare la portata.

La linea 21856, che a Isola delle Femmine arriva ogni giorno alle 7.05, è quella che registra maggiori disagi. Le due fermate straordinarie già a regime riguardano il treno 21704, che da due settimane ferma a Isola delle Femmine alle 6.42, e il 5602, che parte alle 7.42. A queste fermate si aggiunge il treno 21706, che partirà ogni giorno (escluso il weekend) alle 7.20. In questo modo da Isola partirà un treno ogni 20 minuti. Un piccolo intervento che Trenitalia fa per provare a migliorare il servizio.