Al Politeama spunta Blues, il primo treno ibrido di Trenitalia: "Sulle rotaie siciliane entro quest'anno"

Da ieri al centro di piazza Castelnuovo c'è Blues, il primo treno ibrido di Trenitalia che può viaggiare sia sulle linee elettrificate sia in quelle a trazione diesel. Un mezzo con una mente hi-tech e un'anima green, realizzato con materiali riciclabili fino al 95%. La Regione ne ha acquistati 22. Entreranno gradualmente in servizio a partire già da quest'anno.

"Si tratta - spiega Trenitalia - di un mezzo silenzioso perché permette un importante riduzione dell’inquinamento acustico in prossimità e all’interno dei centri abitati, è intelligente grazie ai sensori della qualità dell’aria che consentono la regolazione automatica della climatizzazione, è per tutti con allestimenti attenti ai diversi bisogni delle persone".

Da lunedì fino al giorno di Pasqua sarà possibile vivere un’esperienza immersiva a bordo del modello a dimensioni reali del Blues comparso al Politeama, per scoprire il nuovissimo mezzo della flotta, progettato e costruito interamente in Italia. "Grandi e piccini - annuncia Trenitalia - potranno fare giochi interattivi e ricevere in dono dei gadget".