VIDEO | Il sogno degli anni '60 viaggia su rotaie: ecco il Treno della Dolce Vita

Il sogno degli anni '60 viaggia su rotaie. Dal 2023 cinque convogli dal design retrò percorreranno 16 mila chilometri da Nord a Sud, con tre itinerari nell'Isola. Il "Treno della Dolce Vita" sarà una nuova frontiera dell'hospitality di lusso, ideata da Arsenale in collaborazione con Trenitalia, con servizi che comprendono alta cucina e cabine deluxe. Un investimento di oltre 100 milioni di euro, di cui quasi il 50% saranno investite in Sicilia in uno stabilimento nel palermitano. Un assaggio per la stampa in un treno anni '20, il famigerato Orient Express che ha ispirato il noto romanzo di Agatha Christie, che ha sfilato per la prima volta su rotte siciliane, da Palermo a Cefalù