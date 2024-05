Treno Agrigento-Palermo, in vista nuovi disagi: bus sostitutivi fino a settembre

Nuovi disagi in vista per i pendolari che viaggiano sulla linea Agrigento-Palermo. Dalle 8 di lunedì 10 giugno, alle 18 di domenica 8 settembre 2024, infatti, sarà sospesa la circolazione nel tratto tra Agrigento Centrale e Roccapalumba-Alia per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria della stessa linea. "Sono stati quindi cancellati i treni regionali in questo tratto - si legge su AgrigentoNotizie - e saranno sostituiti con bus che effettueranno fermata nei piazzali antistanti alle stazioni a eccezione della stazione di Agrigento bassa: qui la fermata sarà in via Piersanti Mattarella tra i numeri civici 74 e 123".