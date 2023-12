Guasto alla linea ferroviaria, treno bloccato in galleria e passeggeri rimasti al buio

Bloccati per circa due ore dentro il treno a causa di un problema alla linea ferroviaria. Tanto è durata la disavventura dei passeggeri del treno regionale 94976 di Rfi partito ieri dall'aeroporto Falcone Borsellino e diretto alla stazione centrale. Poco dopo le 10, per un guasto alla "linea aerea", una delle due "corsie" è stata temporaneamente fuori uso e il treno appena partito è rimasto fermo in galleria costrigendo i viaggiatori a una lunga attesa non lontano dalla stazione Piraineto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Circa un'ora dopo il problema è arrivato un altro locomotore che, una volta agganciato, ha trainato il convoglio sino alla vicina stazione con arrivo alle 12.10 circa. "Dopo un'ora ad aspettare siamo rimasti pure al buio", racconta a PalermoToday uno dei viaggiatori. Da Trenitalia fanno sapere che, vista la disponibilità di almeno una delle due linee ferrate, non sono stati registrati altri problemi alla circolazione né ritardi che abbiano interessato altri treni.