Beccato senza biglietto scappa sui binari: treni per l'aeroporto bloccati per un'ora

Sorpreso senza biglietto sul treno per l'aeroporto scappa sui binari e blocca per quasi un'ora il passaggio dei convogli diretti al Falcone Borsellino. E' successo questa mattina e il traffico è tornato regolare solo quando la polizia è intervenuta e ha fermato il giovane.

L'episodio ha creato disagi ai tanti passeggeri diretti allo scalo di Punta Raisi, dove peraltro ci sono state non poche difficoltà ieri per via del down informatico che ha portato alla cancellazione di numerosi voli diretti a Palermo.