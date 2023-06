Treni veloci per l'aeroporto, Schillaci (M5S): "Ringrazio assessore Aricò per aver dato seguito a nostre mozioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il collegamento diretto di Trenitalia tra Palermo e l’aeroporto Falcone e Borsellino è il coronamento di una necessità espressa da anni dai passeggeri che hanno necessità di raggiungere l’aeroporto e viceversa e anche per i turisti. Si tratta di una battaglia che porto avanti da tempo e ringrazio l’assessore Aricò per aver dato seguito alle mie numerose richieste tramite mozioni e interventi ufficiali. Alla stregua delle grandi metropoli, Palermo non poteva non avere un collegamento diretto con l’aeroporto. Questa novità sui collegamenti oggi rappresenta il primo biglietto da visita per una città che attende oltre 8 milioni di visitatori grazie al suo immenso patrimonio artistico e paesaggistico”. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci a proposito dell’attivazione della linea di treni veloci del servizio “Genio Express” inaugurata nelle scorse ore.