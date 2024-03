Viaggiatori distratti sul treno: polizia ferroviaria recupera portafogli, documenti e cellulare

Numerose operazioni messe a segno dalla polizia ferroviaria palermitana negli ultimi giorni. Tra queste - come spiegano dagli uffici della questura - sono state "diverse le richieste di assistenza giunte alla sala operativa della Polfer da parte di viaggiatori distratti, per il recupero di effetti personali dimenticati a bordo treno ed in stazione". In particolare - hanno fatto sapere dalla questura - la polizia ferroviaria di Palermo, in collaborazione con il personale ferroviario, ha ritrovato e restituito un telefono cellulare, un portafogli e dei documenti a tre diversi viaggiatori che li avevano dimenticati a bordo di treni regionali".