Treni, martedì sciopero di 4 ore: "I convogni di lunga percorrenza potranno subire cancellazioni"

Le segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil e Uiltrasporti, aderendo a uno sciopero generale regionale, hanno proclamato lo sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane con sede in Sicilia dalle 9 alle 13 di martedì 13 dicembre.

"I treni di lunga percorrenza - si legge in una nota - potranno subire cancellazioni o variazioni. Per i treni regionali potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, garantendo comunque i collegamenti nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (6 alle 9 e 18 alle 21). L’agitazione sindacale potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, nel personale di assistenza alla clientela, nelle biglietterie o al numero verde 800 89 20 21".