Treni, Rfi: "A dicembre presenteremo il progetto di riqualificazione della Palermo-Messina"

"A dicembre presenteremo il progetto di riqualificazione della tratta ferroviaria Palermo-Messina che era caduto nel dimenticatoio. Stiamo facendo l'analisi di fattibilità e quella tecnico-economica che sarà pronta entro la fine dell'anno e ne parleremo con il ministro Salvini, con il viceministro Rixi e con il capo struttura di Ferrovie dello Stato Ferraris". Così il presidente di Rfi Dario Lo Bosco, parlando con i giornalisti a margine del convegno 'Noi, il Mediterraneo' organizzato al Marina Convention Center di Palermo dall'Adsp del Mare di Sicilia occidentale.

"Con il Ponte sullo Stretto lo scenario cambia - ha aggiunto - c'è un'interconnessione dell'isola che aveva prima una rete regionale di trasporto sostenibile, integrato, plurimodale e che ora è connessa in modo stabile con l'Europa e il resto del mondo. Il Ponte sullo Stretto è un elemento acceleratore di sviluppo ma anche attrattore e generatore di mobilità e allora dobbiamo fare mente locale a una riqualificazione funzionale della Sicilia alla luce del Ponte. Ecco perché la Palermo-Messina è essenziale per interconnettere finalmente la Sicilia in modo adeguato".

fonte Adnkronos