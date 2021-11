Prove di "alta velocità" anche in Sicilia, dal 14 novembre arrivano i treni Frecciabianca

Anche in Sicilia "prove tecniche" di trasporto ferroviario ad alta velocità. Il 14 novembre faranno il loro debutto nell'Isola i treni Frecciabianca. I nuovi convogli collegheranno Palermo con Catania e Messina, con fermate intermedie a Caltanissetta ed Enna. Previste coincidenze con le navi BluFerries e il Frecciarossa per Milano, con la possibilità di acquistare un biglietto unico integrato. Si tratta "prove tecniche" perché in realtà i Frecciabianca circolano su linee tradizionali al di fuori della rete alta velocità ma garantiscono servizi di qualità superiore rispetto ai treni standard. Finora i Frecciabianca si fermavano alla Puglia.

All'inaugurazione del nuovo servizio, lunedì a Catania, saranno presenti anche l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, e il sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri. "L’arrivo dei treni freccia in Sicilia - dice Cancelleri- sono un primo passo importante, al quale ne seguiranno altri, tesi a migliorare radicalmente il servizio ferroviario siciliano e i collegamenti con il Nord Italia. E' una Freccia, certamente più performante della stragrande maggioranza dei convogli presenti in Sicilia ed è un segno di buona volontà". Il sottosegretario rinnova però l'intenzione di portare "il Frecciarossa, l'elite dell'alta velocità che nel resto d'Italia è già presente da più di 20 anni, anche in Sicilia nel 2024. Voglio portare solo risposte ai siciliani, anche a piccoli passi, ma in questo sono determinato più che mai".