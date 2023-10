Alla scoperta del liberty palermitano con il trekking urbano: svelato il percorso fra i monumenti

Un percorso di trekking urbano alla scoperta del liberty palermitano per coniugare turismo e attività fisica in occasione della giornata unica nazionale, che si terrà il prossimo 31 ottobre. Stamattina, a Roma, nella sede nazionale dell’Anci, l'assessore comunale allo Sport, Turismo e Politiche giovanili, Sabrina Figuccia, ha presentato l'itinerario che faranno - rigorosamente a piedi - i partecipanti all'iniziativa: 2 chilometri e mezzo fra i maggiori monumenti cittadini del liberty: dal villino Ida Basile di via Siracusa a palazzo Ziino, da villa Malfitano al villino Florio, con tappa finale ai cantieri culturali della Zisa.

"Alla giornata nazionale del trekking urbano - dice Figuccia - hanno aderito, tra gli altri, oltre cento comuni italiani. La Confesercenti è tra le prime associazioni di categoria a manifestare la propria volontà a partecipare, ma ci sono anche alcune scuole palermitane, come la Falcone dello Zen e la Pertini dello Sperone".

"Un contributo prezioso sarà dato dall’associazione delle guide turistiche, la Federagit Confesercenti Palermo, alcune della quali illustreranno gratuitamente le varie tappe del percorso: un modo per confermare come a svolgere il ruolo di guida debbano essere addetti ai lavori autorizzati e specializzati". Per informazioni e per partecipare alla giornata nazionale del trekking urbano, sarà possibile telefonare ai numeri 0917409143, 7409118, 7407784 oppure inviare una mail a promozioneturismo@comune.palermo.it.