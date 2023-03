Tre giovanissimi danzatori di Palermo chiamati dalla Staatliche Ballettschule Berlin in Germania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono in tre, tutti siciliani, hanno tredici anni e il loro sogno di diventare ballerini professionisti sta passando anche dalla Germania. Berlino chiama Palermo, offrendo a una studentessa e a due studenti di danza tre borse di studio. Gaia Chiello, Alex Priolo e Tancredi Smecca saranno dal 21 marzo in Germania allo Staatliche Ballettschule Berlin, diretto dal maestro coreografo Marek Rózycki, per perfezionarsi in danza classica proprio nella prestigiosa accademia, dove avranno accesso ai corsi e alle lezioni previste per loro dal piano accademico, sotto la guida dei docenti della nota istituzione coreutica tedesca. Lo stesso Marek Rózycki ha scelto i tre giovanissimi – allievi del maestro Marcello Carini e dello staff Ensemble Company 2.0 asd di Palermo - distintisi nel novembre del 2022 alla masterclass diretta dallo stesso maestro polacco e organizzata da “Palermo in Danza”, coordinata da Santina Pellitteri Franco.

«Una vittoria didattica ad ampio raggio – dice il coreografo e maestro Marcello Carini, che ha introdotto al mondo della danza i tre giovani - e di merito, che restituisce tributo a tutto il mio team docenti e allo staff organizzativo, che continua a supportare e ad incoraggiare giovani danzatori nell'arte della danza che, è cosa vera e risaputa, è un'eredità che passa dal maestro all'allievo. Ringrazio per questi obiettivi raggiunti i maestri Gianluca Mascia, Marcella Morello, Sonia Riina, Valentina Lo Monaco ed Emanuele Guadalupi».