Sbarca dalla nave col suo trattore e 70 chili di hashish nascosti: arrestato un insospettabile

Incensurato ma sorpreso in possesso di 70 chili di hashish. La polizia ha tratto in arresto un 32enne insospettabile per trasporto di sostanze stupefacenti. E' successo nella zona del porto. L’arresto è maturato nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio: a intervenire sono stati gli agenti appartenenti all’Ufficio di polizia di frontiera marittima, nel corso di verifiche su passeggeri e veicoli effettuati lo scorso weekend. Decisivo il controllo di un trattore stradale con semirimorchio con alla guida un 32enne palermitano, in arrivo a Palermo da una motonave proveniente da Livorno.

Durante le fasi dell’accertamento, effettuate anche con l’ausilio di unità cinofile, il cane antidroga “Yndira” ha rilevato la possibile presenza di sostanza stupefacente all’interno dell’abitacolo del mezzo, così i poliziotti hanno intensificato il controllo rinvenendo all’interno dell’intercapedine, tra il materassino e la parete della cabina di guida del trattore, tre borse di colore nero, contenenti complessivamente circa 70 chili di hashish suddivisa in 14 involucri.

Il conducente del mezzo, tratto in arresto, per trasporto illecito di sostanze stupefacenti, è stato portato al Pagliarelli. Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati 4 telefoni cellulari e due autovetture intestate al 32enne palermitano (una Mercedes Benz dal valore di 62 mila euro e una Fiat 500 acquistata nel dicembre del 2021 per un valore dichiarato di 16.900 euro). "Entrambe le macchine sono ritenute possibile frutto dell’attività illecita, non essendo coerenti alla capacità reddituale dichiarata", hano puntualizzato dalla questura.