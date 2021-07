Tram, arriva l'ok dal Consiglio superiore dei lavori pubblici: "Adesso la gara"

"E' stata una discussione molto approfondita con relazioni dettagliate che hanno analizzato il progetto tram da tutti i punti di vista: trasportistico, viario, geologico idraulico, impiantistico e ho manifestato gratitudine ed apprezzamento per l'analisi minuziosa. Le indicazioni, espresse nella relazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno utili per rendere migliore e più efficace il progetto tram che cambierà il volto della città e modificherà le abitudini di mobilità delle cittadine e dei cittadini di Palermo". Così l'assessore alla Mobilità del Comune, Giusto Catania, in merito al parere positivo, sulle tratte A B e C del progetto tram, espresso dal Consiglio superiore dei Lavori pibblici insieme ad alcune prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni che dovranno essere previste nel progetto in occasione dell'espletamento della gara. Alla riunione, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale con Catania il Rup del progetto, Marco Ciralli.

"Esprimo soddisfazione per il qualificato parere che dimostra l'ottima qualità della progettazione del tram di Palermo - ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando - adesso si può andare avanti verso la definizione delle procedure di gara".