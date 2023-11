"Trasportiamo vestiti": ma negli scatoloni nascondono 45 chili di sigarette, arrestati

Arrestati dopo essere stati sorpresi mentre trasportavano 45 chili di sigarette. Due palermitani sono finiti in manette nell'ambito di un'operazione messa a segno dalla guardia di finanza nell’ambito del contrasto ai traffici illeciti. "Le fiamme gialle hanno notato il passaggio di un’auto sulla quale, nei sedili posteriori, erano posizionati tre scatoloni tanto ingombranti da oscurarne il lunotto posteriore - raccontano dal comando della guardia di finanza -. E' scattato così il controllo. I due che erano a bordo hanno affermato di trasportare capi d’abbigliamento e di non essere provvisti di alcun documento di acquisto della merce".

La perquisizione delle fiamme gialle ha consentito di appurare come all'interno degli scatoloni ci fosse un carico di sigarette di diverse note marche (Marlboro, Winston, Philip Morris e Merit). I due palermitani sono stati pertanto tratti in arresto in violazione all’articolo 291 bis del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

"L'operazione appena messa a segno - continuano dalla guardia di finanza - mira a contrastare la commercializzazione di sigarette in ambito nazionale in assenza del pagamento dei diritti dovuti all’Erario, ammontanti nel caso specifico, a circa 9 mila euro nonché alla tutela dell’economia sana".