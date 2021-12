Trasporto pubblico locale, Michele Cimino nuovo presidente di Asstra Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'assemblea generale di Asstra Sicilia, organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa del settore del trasporto pubblico locale e regionale, ha riorganizzato la propria dirigenza. Sono stati eletti presidente Michele Cimino, presidente di Amat Palermo, vicepresidente Massimo La Rocca, direttore generale di Atm Trapani e componenti del comitato di presidenza Samuela Scelfo, in rappresentanza del gruppo Sais Trasporti, Giuseppe Campagna, presidente di Atm Messina e Salvatore Fiore, direttore generale di Fce Catania.



“Abbiamo provveduto a definire al meglio la rappresentanza dell’associazione - dice il neo presidente Michele Cimino - da un lato valorizzando la peculiarità delle Città metropolitane e della mobilità urbana, sia su gomma che su ferro anche con l'importante contributo che apporterà FCE Catania, in quanto servizi sempre più centrali nell’ambito della ripresa economica dell'isola e delle linee attuative del PNRR volute dal governo nazionale, dall'altro nell’ottica della continuità associativa.”



“Riconosciuti il lavoro di squadra ed i risultati ottenuti in questi anni - aggiunge il Vice Presidente Massimo La Rocca - vengono valorizzate anche realtà urbane più piccole come Trapani”.



“Le nomine deliberate - sottolinea Giuseppe Campagna, presidente di Atm Messina e componente della giunta nazionale di Asstra - confermano la presenza di realtà aziendali fondamentali per la crescita economica e sociale dell'isola nel garantire quotidianamente, anche in questo periodo di pandemia, il diritto costituzionalmente garantito alla mobilità per centinaia di migliaia di cittadini”



Così il presidente nazionale di Asstra Andrea Gibelli: “Nell’augurare buon lavoro al nuovo presidente di Asstra Sicilia Michele Cimino, ringrazio tutta la Sicilia per il senso di responsabilità che ha dimostrato in questo lungo e difficile periodo e in particolar modo il presidente uscente Claudio Iozzi”.