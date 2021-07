Trasporto pubblico locale a rischio, appello alla Regione: "Eroghi i 60 milioni trasferiti dallo Stato"

L'Asstra Sicilia chiede al governo di accelerare le procedure di assegnazione dei fondi destinati al Tpl. Iozzi: "La crisi non riguarda solo le aziende private ma ormai investe anche quelle a capitale pubblico che non riescono più a far fronte ai costi"