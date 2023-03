Bus gratis per le forze dell'ordine, sindacato Itamil Sicilia: "Soddisfatti per l'impegno del governo regionale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’assessore ai trasporti della Regione Sicilia, Alessandro Aricò, ha firmato il decreto che garantirà, anche per l’anno 2023, la gratuità del trasporto pubblico locale extraurbano su gomma per tutto il personale appartenente alle forze dell’ordine e alle forze armate. La firma di questo decreto assume particolare rilevanza e testimonia la vicinanza della Giunta Regionale a coloro che ogni giorno tutelano la legalità e l’incolumità dei cittadini. Già il 14 settembre 2022 l’Assessore Aricò, discutendo questo tema con il Segretario Generale del sindacato Itamil Esercito Girolamo Foti, aveva chiaramente fatto intendere che non sarebbe mancato l’impegno della Regione nei confronti dei militari a mantenere lo status di gratuità dei trasporti pubblici locali.

Un provvedimento che come afferma il presidente Regionale Itamil Dottor Salvatore Vecchio è a cuore del sindacato Itamil Esercito da sempre, di fondamentale importanza per tutti quei militari che quotidianamente raggiungono il posto di lavoro attraverso l’uso dei mezzi pubblici. Per questo motivo Il Segretario Regionale Itamil Giovanni Parisi dichiara che tutto il direttivo Regionale Sicilia ci tiene a ringraziare pubblicamente il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’Assessore Aricò e la Giunta Regionale per l’impegno profuso nei confronti dei suoi cittadini in divisa.