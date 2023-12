Corsa contro il tempo per consegnare un rene a un ospedale pediatrico, missione compiuta sul Palermo-Bergamo

E’ stata una corsa contro il tempo, perché far salire un organo su un aereo per portarlo in tempo a destinazione non è certo come imbarcare un bagaglio. Con un po’ di sangue freddo e di collaborazione però la missione è stata compiuta. E’ successo qualche sera fa all’aeroporto Falcone Borsellino dove i responsabili del Crt, il Centro regionale trapianti, si sono trovati a dover chiedere aiuto agli agenti di polizia per far arrivare un rene in Lombardia per un trapianto pediatrico.

Erano all'incirca le 20 quando il Crt ha lanciato l'allarme: quell’organo doveva essere consegnato in serata e l'ultimo volo disponibile era quello della Ryanair diretto a Orio al Serio, Bergamo. Contattare la compagnia irlandese per avere in tempi brevi l’autorizzazione sembrava un’impresa impossibile, ma gli agenti della Polaria in servizio nello scalo palermitano si sono attivati riuscendo ad ottenere un riscontro predisponendo il necessario per la spedizione in Lombardia.

Il contenitore con l’organo da trapiantare è stato quindi consegnato dal caposcalo al pilota dell’aereo Ryanair che, dopo l’atterraggio, lo ha affidato ai referenti del Crt Lombardia perché venisse portato in ospedale per l'intervento. L’operazione è stata seguita dal Crt siciliano, diretto dai dottori Antonio Scafidi e Vincenzo Mazzarese, e dal coordinatore regionale, il dottore Giorgio Battaglia, che hanno scritto al dirigente del servizio aeroportuale della polizia per ringraziare gli agenti e il caposcalo perché "grazie al loro intervento e alla disponibilità della compagnia si è potuto imbarcare un organo destinato a un pediatrico sull’ultimo volo disponibile nonostante il brevissimo preavviso".