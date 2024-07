Santa Rosalia, sabato il trasporto del carro dalla Fiera a piazza Parlamento: l'elenco della strade chiuse

Dalla Fiera del Mediterraneo a piazza Parlamento, passando per via Crispi e corso Vittorio Emanuele. E' questo il percorso che farà il carro di Santa Rosalia a partire dall'1 di sabato (13 luglio).

Il trasporto del carro trionfale avverrà di notte e per consentire alla ditta incaricata di attraversare in sicurezza la città, l'ufficio Traffico del Comune ha emanato un'ordinanza che prevede la chiusura di una serie di strade: via Martin Luther King, largo Sellerio, via Rabin (che sarà transitata contromano), piazza Generale Cascino, via Montepellegrino, piazza Giachery, via Piano dell'Ucciardone, via Crispi, piazza XIII Vittime, via Cala, via Porto Salvo, via Vittorio Emanuele, piazza Vittoria e arrivo in piazza Parlamento.

Inoltre, dalle 18 di venerdì alle 8 di sabato (e comunque fino a cessate esigenze), è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta in Rabin (intero tratto ambo i lati), piazza Generale Cascino (ambo i lati), via Montepellegrino (intero lato destro), piazza XIII Vittime, via Cala (da piazza Tarzanà a via Porto Salvo), via Porto Salvo (intero tratto).

Nell'ordinanza si legge anche che, "in deroga ai provvedimenti in vigore su via Vittorio Emanuele e vie e piazze adiacenti alla Cattedrale, sarà consentito il transito dei mezzi utilizzati per il trasporto del carro trionfale di Santa Rosalia".