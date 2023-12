Ecco Nerea, la nuova nave per le isole minori: "Pronti a costruirne altre 4 ma le concessioni siano decennali"

Dopo un quarto di secolo ecco una nave progettata e costruita "su misura" per le isole minori della Sicilia. Nerea, l'ultima arrivata in casa Caronte&Tourist, va a rinnovare la flotta impiegata nei collegamenti marittimi regionali. Navi vetuste (con un'età media di circa 40 anni), ad alte emissioni e spesso soggette a guasti, che molto spesso lasciano a terra isolani e pendolari. "Nerea non sarà sufficiente a risolvere i problemi del trasporto pubblico locale, ma rappresenta uno sforzo importante nella direzione di un miglioramento", ha sottolineato l'ingegnere Vincenzo Franza, amministratore delegato della compagnia di navigazione, durante la cerimonia d'inaugurazione della nave, che in una prima fase di rodaggio coprirà la tratta Trapani-Pantelleria e poi verrà dirottata alle Eolie.

Le dotazioni di questa imbarcazione ibrida - può essere alimentata a diesel oa Lng (gas naturale liquefatto) - garantiscono la massima manovrabilità nei difficili approdi delle isole minori siciliane, anche in condizioni meteo marine avverse, causa di quasi la totalità delle corse saltate. L'ormeggio infatti sarà possibile anche con venti fino a 45 gradi grazie ai due propulsori azimutali, in grado di far ruotare la nave di 360 gradi e orientare la spinta in base alle richieste del comandante. Inoltre, quando resterà in banchina non ci sarà bisogno di tenere accesi i motori perché le batterie al litio da 1.000 Kwh continueranno ad alimentare la nave a emissioni zero.

Caronte&Tourist ha investito una cinquantina di milioni in questo traghetto, costruito nel cantiere Sefine di Altinova Yalova (in Turchia) e potrebbe non fermarsi qui. C'è infatti un piano da 250 milioni che prevede la costruzione di altre quattro navi nei prossimi due anni (tre per le isole minori e una per l'attraversamento dello Stretto). Così ha detto Olga Franza Mondello, presidente del gruppo armatoriale, anticipando che "il prossimo traghetto si chiamerà Pietro Mondello, come mio padre". L'amministratore delegato Vincenzo Franza, però, ha precisato che "devono esserci le condizioni per le nuove commesse". Le condizioni di cui parla Franza sono legate "alla durata dei bandi e alla remunerazione del capitale investito". L'armatore, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani e dell'assessore alla Mobilità Alessandro Aricò, ha chiesto "affidamenti decennali per ammortizzare i costi" sostenendo che "4-5 anni di concessione sono troppo pochi, anzi scoraggianti".

Mentre sul piano nazionale la richiesta è di "modificare il regolamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art)": "Quello attuale, mutuato dal settore ferroviario, - ha aggiunto l'amministratore delegato di Caronte&Tourist - obbliga le Regioni a modalità di gare che creano notevoli problemi agli armatori. Nel settore marittimo, infatti, le gare sono andate deserte non solo in Sicilia ma anche in altre parti d'Italia, mettendo a rischio la continuità territoriale". Temi sollevati da Franza in un clima di "piena collaborazione" con il governo regionale, al quale è stato proposto "un nuovo modello per il futuro".

La Regione, dal canto suo, a breve firmerà il nuovo contratto della durata di un anno con il ministero dei Trasporti "per l'estensione del cosiddetto quinto d'obbligo" e "punta ad agganciarsi alla commessa statale per provare a calmare le tariffe" . L'aumento del costo del carburante ha fatto scattare il ritocco all'insù dei biglietti dei traghetti, momentaneamente congelato fino al 15 dicembre. Negli anni passati gli aumento sono stati compensati con fondi governativi, che però nel 2023 non sono stati rimpinguati e se non dovessero esserci soluzioni a breve scadenza per chi fa la spola con le isole minori potrebbe arrivare l'ennesima mazzata.

L'assessore Aricò ha promesso "la massima attenzione del governo", per poi aggiungere: "Oggi è una giornata di festa. La Nerea si abbinerà alla nave, voluta dalla Regione, che sarà costruita interamente nei Cantieri navali di Palermo: una nave al 100 per cento 'Made in Sicily', di ultima generazione, che sarà pronta nel 2026 e verrà impiegata fra Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa". Sulla stessa anche il presidente Schifani, che nel suo intervento durante la cerimonia di varo della Nerea, benedetta da padre Carmelo Torcivia, ha sottolineato "l'impegno quotidiano per migliorare i servizi e ridurre la marginalizzazione delle isole minori".