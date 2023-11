Una nuova nave consegnata a Caronte&Tourist: si chiama Nerea e sarà inaugurata a Palermo

Nerea, il nuovo traghetto del gruppo Caronte&Tourist, ha lasciato ieri il cantiere Sefine di Altinova Yalova (in Turchia) ed è in navigazione verso il Mediterraneo. La nave dovrebbe arrivare in Sicilia nel primo pomeriggio di domani e si fermerà a Messina per accertamenti doganali ed altre formalità; poi farà rotta verso Palermo, dove resterà ormeggiata al molo Vittorio Veneto in attesa della cerimonia d'inaugurazione ufficiale, in programma lunedì 4 dicembre.

La Nerea (con livrea Siremar) sarà impiegata nei collegamenti con le isole minori, nella fattispecie nella rotta fra Milazzo e l'arcipelago delle Eolie. Consegnata dopo 18 mesi di lavori, la Nerea è costata a Caronte&Tourist circa 40 milioni di euro. Così come la Elio, in servizio nello Stretto di Messina, si tratta di un traghetto bidirezionale dueal fuel (ovvero che può essere alimentato a diesel o gnl, gas naturale liquefatto): dotato di due motori ha 8.300 tonnellate di stazza lorda, la Nerea è lunga 110 metri, larga quasi 20, ha una capacità di trasporto di 800 passeggeri e 420 metri lineari di stiva del garage. Un altro traghetto, che sarà costruito nello stabilimento Fincantieri di Palermo su commessa della Regione, e nel 2026 verrà dato in uso a Caronte&Tourist per i collegamenti con Lampedusa, Linosa e Pantelleria.