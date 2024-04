A Irosa, Tremonzelli e Geraci 3 aree d'interscambio per prendere i bus diretti a Catania, Caltanissetta o Taormina

L'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha finanziato l'Apq Madonie (intervento Aima11) per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale, che prevede la realizzazione di tre punti d'interscambio per bus che si muovono da una parte all’altra della Sicilia, collegando anche le grandi città e gli aeroporti.

Il totale del finanziamento è di 362.359,29 euro: fondi che serviranno per allestire tre aree di interscambio che serviranno i trasporti da e per le Madonie, in particolare nei pressi delle aree degli svincoli autostradali di Irosa e Tremonzelli, ed una terza nei pressi del bivio di Geraci.

"Un provvedimento molto atteso dai cittadini madoniti - ha commentato l’assessore Alessandro Aricò - che migliorerà in maniera incisiva il trasporto pubblico dell’intero comprensorio. Per i residenti infatti non sarà più necessario recarsi a Palermo per prendere la coincidenza per Catania o altre destinazioni siciliane come Caltanissetta o Taormina, ma basterà recarsi in una delle tre aree di interscambio per poter accedere, attraverso il programma di orari giornalieri a incastro, alle principali destinazioni della Sicilia orientale, con un notevole risparmio di costi e soprattutto di tempi di percorrenza".