Trasporti: Graffagnini riconfermato presidente di Anav Sicilia

Antonio Graffagnini, 55 anni, è stato riconfermato per il prossimo biennio, dall’assemblea dei soci che lo ha acclamato, presidente di Anav Sicilia, associazione che riunisce le aziende di autotrasporto viaggiatori. Ecco l’elenco delle aziende che compongono il consiglio generale e che hanno rieletto Graffagnini: Autolinee F.lli Patti Srl.; Autolinee Magistro Srl; Autoservizi Cuffaro Srl; Autoservizi Russo Srl; Autoservizi Salemi Srl; Autotrasporti Adranone Coop.; Autotrasporti Tumino Srl; Bus Away Srl; F.lli Lattuca Srl; Giuntabus Trasporti Srl; Interbus Spa; Isea Srl; Pintaudi Emanuele; Prestia e Comandè Srl; Sais Autolinee Spa; Sal Srl; Scionti & C. Snc; Segesta Spa; Sommatinese Srl; Zappalà e Torrisi Srl.