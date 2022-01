VIDEO | Quirinale, al via il trasloco di Mattarella dalla casa di Palermo a quella di Roma

E' iniziato questa mattina il trasloco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalla sua abitazione di via Libertà a Palermo alla nuova casa presa in affitto a Roma. Da ore una ditta di traslochi sta portando fuori dall'appartamento al sesto piano del Capo dello Stato alcuni mobili che verranno portati nella Capitale. Sotto gli occhi di alcuni curiosi, poi scoraggiati dalla pioggia, hanno così sfilato materassi, divani e altre suppellettili. Il Presidente, che era nella sua abitazione, è uscito da casa intorno alle 12.15. Seguirà dalla sua città natale i primi scrutini per il suo successore.

Così in una nota il sindaco Leoluca Orlando: "Ho espresso la mia gratitudine e la mia ammirazione e desidero esprimere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in questi giorni a Palermo, gratitudine e ammirazione a nome della città e di tutti i Comuni siciliani. Il presidente Mattarella ha dedicato al nostro paese il suo straordinario impegno, la sua tensione etica e la sua sensibilità politica in rigorosa coerenza alla Carta Costituzionale. Nella vita e nella storia di italiane e italiani è stato ed è esempio di buona politica e al tempo stesso un modello di testimonianza di fede e di valori, di laicità e di imparzialità. La città di Palermo e tutti i Comuni siciliani sono grati a Sergio Mattarella per la sua attenzione ai nostri territori e ai loro bisogni, alle loro esigenze, ai loro meriti e alle loro eccellenze".