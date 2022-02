Il Centro di informazioni turistiche di via Cavour trasloca: spostato in piazza XIII Vittime

Da oggi il Centro di informazioni turistiche di via Cavour si trova in piazza XIII Vittime. "Un luogo strategicamente vicino al porto e - spiegano il vicesindaco Fabio Giambrone e l’assessore al Verde, Sergio Marino - all’imbocco di una via di accesso al centro cittadino per i turisti che arrivano via mare".

Il trasloco della struttura è stato coordinato dal personale del Coime e voluto dal comitato Piazza XIII Vittime. "Si tratta di un ulteriore passo in avanti – concludono i componenti della Giunta Orlando - nell’ambito della riqualificazione dell’area, che abbiamo fortemente voluto, d’intesa con il comitato Piazza XIII Vittime che da tempo collabora con l’Amministrazione comunale per la gestione ed il decoro della piazza". ,