La protesta degli avvocati: "No al trasferimento degli uffici giudiziari in via Orsini"

Manifestazione stamattina davanti al palazzo ex Eas, dove si trovano il tribunale del Lavoro e le esecuzioni civili. L'immobile dovrà essere messo in sicurezza e negli anni si sono verificati infiltrazioni d'acqua e crolli. Civilisti e penalisti non ci stanno: "Costretti a spostarci in una zona senza parcheggi, troppi disagi"

"Via Orsini solo casini", è uno degli slogan che gli avvocati hanno usato stamattina per protestare contro il trasferimento degli uffici giudiziari che si trovano all'interno del palazzo ex Eas (a cominciare dalla sezione Lavoro) in via Orsini appunto, in una vecchia sede di Riscossione Sicilia.

Penalisti e civilisti contestano la decisione soprattutto perché la zona scelta per accogliere gli uffici è centralissima e con pochi parcheggi. Il trasferimento comporterebbe inoltre problemi organizzativi perché gli avvocati dovrebbero conciliare udienze nella cittadella giudiziaria con quelle in via Orsini. Disagi ritenuti così pesanti che gli avvocati hanno anche deciso di astenersi per alcuni giorni dalle udienze.

Il palazzo ex Eas è da tempo in pessime condizioni ed ha urgente bisogno di lavori di ristrutturazione. Negli ultimi anni ci sono state proteste anche da parte del personale amministrativo e dei magistrati che vi lavorano. In particolare si sono verificati infiltrazioni d'acqua e crolli di calcinacci che mettono a rischio l'incolumità anche dei cittadini che accedono a quegli uffici.

Nell'immobile sono previsti lavori che dovrebbero durare tre anni. "Il trasloco degli uffici è un provvedimento sacrosanto - ha dichiarato Alfonso Farruggia, segretario generale della Uilpa - comprendiamo i disagi sottolineati dagli avvocati tuttavia riteniamo che la tutela dell'incolumità dei lavoratori e di tutti coloro che a vario titolo transitano negli uffici sia prioritaria rispetto a qualsiasi altra istanza". In via Orsini si sposteranno le sezioni Lavoro del tribunale, le esecuzioni civili e tutto l'ufficio notifiche esecuzioni protesti.