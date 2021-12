Viale Francia, il trasloco del mercatino bloccato da un errore del Suap: traffico in tilt e residenti esasperati

Lo scorso 9 dicembre è stata aperta la bretella che collega viale Francia con via Nenni. Ma a distanza di oltre due settimane il Comune non ha ancora spostato il mercatino rionale del martedì da viale Francia a piazzale Gaspare Ambrosini. E così i venditori ambulanti sono rimasti in viale Francia, tra residenti esasperati e traffico che - malgrado la nuova strada - va sempre in tilt.

Queste le motivazioni che hanno spinto la commissione consiliare Attività produttive a convocare gli uffici del Suap. Dall'incontro, che si è tenuto oggi, è emerso che lo spazio disponibile in piazzale Gaspare Ambrosini fosse sufficiente ad accogliere solo 81 degli 88 stalli autorizzati. Motivo per cui il "trasloco" si è bloccato. Tuttavia, riferisce il consigliere di Azione Leonardo Canto, "da una attenta analisi della documentazione da parte della commissione, abbiamo appurato che la piantina prodotta dagli uffici del Suap prevedesse una superficie di 36 metri quadrati a stallo, anziché i 24 metri quadri autorizzati dall'ordinanza numero 222 del 2014".

Un errore che gli uffici non hanno saputo motivare. "Alla luce di questa palese inesattezza - conclude il consigliere Canto - abbiamo invitato il Suap a rifare la piantina degli 88 stalli su piazzale Gaspare Ambrosini inserendoli per l'effettiva misura di 24 metri quadri ciascuno: in questo modo senza alcun dubbio il piazzale sarà considerato capiente per trasferirvi gli stalli dei mercatari e potrebbe così proseguire serenamente l'iter burocratico-amministrativo finalizzato al loro trasferimento dall'attuale sede di viale Francia".