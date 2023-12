Lagalla: "Un appello ai sindaci per trascrivere i figli delle coppie omogenitoriali, io lo firmo per primo"  

Il sindaco Roberto Lagalla ha proposto al comitato Esistono i diritti di "lanciare da Palermo un appello ai primi cittadini per la trascrizione dei figli delle famiglie arcobaleno", dichiarandosi "disponibile ad essere il primo a firmare la mozione" depositata nei mesi scorsi in Consiglio comunale .

Questo è quanto emerso al termine di un incontro tra una delegazione del comitato transpartito - composta da Gaetano D'Amico, Eleonora Gazziano, Floriana D'Amico, Gianluca Inzerillo e Alberto Mangano (quest'ultimi due consiglieri comunali) - e lo stesso Lagalla. "Ci riteniamo soddisfatti dell'incontro con il signor sindaco - si legge in una nota - e accogliamo positivamente la sua proposta: siamo già a lavoro per redigere l'appello dei sindaci".