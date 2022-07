Trappeto, cede l'asfalto e sprofonda un camion con due operai

Improvvisamente l’asfalto ha ceduto "risucchiando" un camion e due operai. E’ successo ieri a Trappeto, nel lungomare del piccolo comune in provincia di Palermo, dove un gruppo di lavoratori si stava occupando della pulizia dell’area dagli sfalci della potatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia municipale.

Secondo una prima ricostruzione i due operai, due percettori del reddito di cittadinanza di circa 40 anni impiegati per un progetto di utilità collettiva del Comune, stavano lavorando vicino a un furgone sul quale avrebbero dovuto caricare le erbacce e il resto dei rifiuti per restituire un po’ di decoro al lungomare.

A un certo punto il manto stradale avrebbe iniziato a deformarsi e in una frazione di secondo la parte posteriore del camion è sprofondata, trascinando anche i due lavoratori che in quel momento si stavano dedicando a un canneto. I sanitari del 118, dopo le telefonate di altri operai e passanti, sono intervenuti per prestare le prime cure ai feriti e portarli in ospedale.

Per fortuna le loro condizioni non sarebbero gravi ed entrambi sono stati dimessi con una prognosi inferiore ai dieci giorni. Indagini in corso da parte degli agenti di polizia municipale che hanno ascoltato il racconto dei colleghi e del loro coordinatore. Predisposto l’intervento da parte del Comune per verificare lo stato della strada e riparare la voragine.