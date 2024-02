Quattordicenne palermitano ricoverato a Genova salvato da un bimbo di 6 anni che gli dona i reni

Il ragazzino è ricoverato al Policlinico San Martino, in Liguria, ed ha ricevuto gli organi tanto attesi che gli consentiranno di vivere. Catena di solidarietà con una Porsche confiscata per farli arrivare a destinazione in pochissimo tempo