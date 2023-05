Transizione digitale, Italtel e Università insieme per ricerca e sviluppo: "Innovazione essenziale per le imprese"

Firmato un accordo di collaborazione, della durata di cinque anni, tra l'Università e Italtel, azienda leader nell’Ict e nella transizione digitale. L'obiettivo è dare il via a percorsi di formazione per i giovani talenti dell’ateneo e promuovere lo sviluppo di programmi e progetti all’avanguardia in ambiti innovativi come le Smart Utilities, le Smart Cities e il Digital HealthCare.

"L’innovazione digitale è ormai essenziale per le imprese, le pubbliche amministrazioni e le nuove generazioni per garantire uno sviluppo sostenibile e a vantaggio della collettività - afferma l'ad di Italtel Benedetto Di Salvo - La collaborazione con l’Università di Palermo conferma la volontà dell'azienda di investire sui giovani e sulla ricerca accademica e di sperimentare nuove progettualità per costruire un futuro innovativo: una contaminazione, quella tra azienda e mondo accademico, necessaria e di grande valore per il tessuto economico e sociale della Sicilia e del Paese".

"La collaborazione con Italtel si inserisce all’interno di una strategia articolata, con l’intento di stabilire legami di partnership forti con le principali aziende a livello internazionale - sottolinea il rettore Massimo Midiri - Le università si caratterizzano per una triplice vocazione: formazione, ricerca e terza missione. L’accordo siglato oggi intercetta tutte e tre tali vocazioni, con particolare riferimento agli ambiti dell’innovazione tecnologica che incidono ed incideranno sempre di più in futuro un ruolo centrale nello sviluppo dei territori e nella loro competitività".

Le attività che nasceranno all’interno della partnership riguarderanno principalmente progetti da realizzare grazie alle azioni legate alle Missioni del Pnrr, alla nuova programmazione Po-Fesr 21-27 della Regione Siciliana, ai bandi Mimit per l’innovazione o ad altre opportunità che dovessero profilarsi nel corso della durata dell’accordo.