VIDEO | "Acchianata" vietata nella notte della Santuzza: operai al lavoro per transennare l'area

Nessuno salirà in ginocchio o piedi scalzi per chiedere o esprimere riconoscenza per una grazia ottenuta. Il Covid blocca anche la sera più attesa dai fedeli. Tra i motivi del divieto, anche la situazione di pericolosità della Scala Vecchia dopo l'alluvione del 15 luglio. Vigili sul posto per pattugliare la zona